Daha önce kendisine yapılan "Come to Beşiktaş" çağrısına önce gülücük emojisi koyan ve "İnşallah" cevabını veren Talisca, Beşiktaş'a geri dönmek istediğinin işaretini vermişti.

26 yaşındaki Brezilyalı yıldız Talisca bu sezon Çin Süper Ligi'nde 11 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.