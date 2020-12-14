ZORLU SERİ KÖTÜ BİTTİ



Beşiktaş için bir ay önce ateş hattı olarak adlandırılan 4 maçlık serinin son halkası kötü bitti. Beşiktaş; Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa engelini de 3-0'lık skorla geçerek 9 puan toplamıştı. Zorlu serinin son maçı olan Alanyaspor'a yenilen Kartal böylece 4 maçlık zorlu seriyi 9 puanla geçmiş oldu.