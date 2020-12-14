Kartal Alanya'da yıkıldı. Ligde son 3 maçtır kazanan Beşiktaş lider Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. 8.dakikada Atiba'nın kafa şutunda top auta gitti. 27'de VAR incelemesi sonucu Ghezzal'ın topu elle kestiğine karar verildi. Kazanılan penaltıyı Bakasetas gole çevirdi.
GHEZZAL MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI
Ghezzal 34'te kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Marafona'yı geçemedi. İlk devreyi Alanyaspor 1-0 önde tamamladı. 52'de Davidson'un çektiği sert şutta top Utku'da kaldı.
BAKASETAS YENİDEN SAHNEDE
Maçın 58. dakikasında Rıdvan'ın ortasını Tzavellas uzaklaştırdı. 76. dakikada Bakasetas'ın şutunda top direkten döndü. Aynı oyuncu 80'de Tayfur'un pasında farkı ikiye çıkardı: 2-0.
ABOUBAKAR YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Zorlu maçın 88. dakikasında Güven Yalçın ceza sahasında Efkan tarafından düşürüldü. Kazanılan penaltıyı Aboubakar gole çevirdi: 2-1. Böylece Alanyaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı.
ZORLU SERİ KÖTÜ BİTTİ
Beşiktaş için bir ay önce ateş hattı olarak adlandırılan 4 maçlık serinin son halkası kötü bitti. Beşiktaş; Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa engelini de 3-0'lık skorla geçerek 9 puan toplamıştı. Zorlu serinin son maçı olan Alanyaspor'a yenilen Kartal böylece 4 maçlık zorlu seriyi 9 puanla geçmiş oldu.
ALANYA'DA ŞEHİTLER UNUTULMADI
Alanya Beşiktaş mücadelesi öncesinde skorboardda İstanbul Emniyeti'nin hazırladığı video izletilerek 4 yıl önce şehit olan polisler ve vatandaşlar unutulmadı.
EN ÇOK GOL YİYEN 4 EKİPTEN BİRİ
Beşiktaş ligde 4. sırada olmasına rağmen ligde en çok gol yiyen 4 takımdan biri durumunda. Erzurumspor ve Denizlispor 21 gol yerken, Siyah-Beyazlı takım sonuncu Ankaragücü ile birlikte kalesinde 19 gol gördü.
PENALTI TARTIŞMALI BiR KARARDI
Beşiktaşlı Montero, Alanya maçında aleyhlerine verilen penaltının tartışmalı bir karar olduğunu söyledi. Montero, "Alanya kazanmaya bizden daha yakındı" diye konuştu.
ALANYASPOR KOLTUĞU BIRAKMIYOR
Bu sezon aldığı flaş galibiyetlerle zirveye oturan Alanyaspor G.Saray'dan sonra Beşiktaş'ı da yenerek büyük takımlara karşı üstünlüğünü sürdürdü.Turuncu- Yeşilliler bir hafta içinde Gençlerbirliği ve Göztepe önünde aldığı mağlubiyetlere rağmen Beşiktaş galibiyetiyle toparlandığını herkese gösterdi. Akdeniz ekibi aldığı bu galibiyetle Şampiyonluk yarışında sonuna kadar varım" mesajını vermiş oldu.