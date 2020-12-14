Birkaç hafta öncesine kadar futbol otoritelerinin şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdiği Fenerbahçe'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor! Malatya'ya 3-0 yenilerek tarihinde ilk kez evinde 3 maç üst üste kaybeden Fenerbahçe'de Erol Bulut'a olan güven azalmış durumda.
ZORLU FİKSTÜR KAPIYA DAYANDI
Takımın mücadele gücünün yüksek olmaması, sahada ne oynadığının belli olmaması ile birlikte bir takım disiplinsizlikler yönetimi harekete geçirmiş durumda. Zorlu fikstür öncesi alarm zilleri çalıyor.
YÖNETİMİN TAHAMMÜLÜ YOK
Fenerbahçe'nin önünde Gaziantep (D), Başakşehir, Kasımpaşa (D) ve Alanya maçları var. Özellikle ilk 2 maç Erol Bulut'un takımdaki geleceği için çok önemli bir kriter durumunda.
EROL BULUT'TAN RAPOR İSTENECEK
Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da takımın durumundan ve teknik olarak yönetiminden rahatsız olduğu öğrenildi. Yönetimin hafta içinde Bulut'tan rapor isteyeceği ifade ediliyor.
İŞTE BULUT'UN YANLIŞLARI
TAKIM bir türlü kompakt bir görüntü çizmiyor. Bloklar arasındaki mesafeler TV ekranlarından bile görülebiliyor.
FENERBAHÇE tek tip hücum ediyor. Olgun atakler geliştirmekte sıkıntı yaşanıyor. Rakipler Fener'i çoktan ezberledi.
RAKİPLER topu kaptığında orta sahayı çok kolay geçiyor. Gökhan ve Caner'in arkasına da çok kolay geçiyorlar.
SON Malatya maçında Sadık'ın sol stoper oynatılması büyük hataydı. Takım genel olarak yeterli sertliğe sahip değil.
NE YAPSA OLMUYOR
Yaz transfer döneminde yapılan 18 transfere rağmen alınankötü sonuçlar Başkan Ali Koç'un zor durumda bırakabilir. Böyle devam ederse 2021 Mayıs'ındaki genel kurulda Koç'un karşısına ciddi adayların çıkabileceği iddia ediliyor.