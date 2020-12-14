Birkaç hafta öncesine kadar futbol otoritelerinin şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdiği Fenerbahçe'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor! Malatya'ya 3-0 yenilerek tarihinde ilk kez evinde 3 maç üst üste kaybeden Fenerbahçe'de Erol Bulut'a olan güven azalmış durumda.