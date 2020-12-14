Cimnastikte tarihi başarı (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda İbrahim Çolak halkada, Ferhat Arıcan ise paralel barda altın madalya kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki sporcumuzu arayarak başarılarından dolayı kutladı.
GALATASARAY YİNE EKSİK ÇALIŞTI
Galatasaray Darıca ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Babel, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Marcelo Saracchi ile Falcao ise kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.
DARICA KARŞISINDA REVİZYON YAPILACAK
Galatasaray'ın Darıca G.Birliği ile oynayacağı maçta kadroda revizyona gidilecek. Arda ve Belhan'da maça ilk 11'de başlaması planlanıyor. Ayrıca Fatih, Omar, Kerem Aktürkoğlu ve Sekidika'nın yarın oynanacak karşılaşmada görev alacağı gelen bilgiler arasında.
MUSLERA GÜN SAYIYOR
Geçirdiği sakatlık sonrası takımından uzak kalan Muslera gün sayıyor. Uruguaylı eldiven, "İlk formayı giyeceğim günü iple çekiyorum" dedi.
ZİRVE YARIŞINDA HER ŞEY OLABİLİR
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Taylan Antalyalı zirve yarışında her şeyin olabileceğini söyleyerek, "Şampiyonluğu çok istiyoruz" diye konuştu.
TUZLA ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ
TFF 1.Ligi'nde haftanın en önemli maçında Tuzlaspor, Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek zirveyi yeniden ele geçirdi. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken evsahibi takım devreyi Thuram'ın 45'te attığı golle 1-0 önde kapattı. 2. yarıda iki takımın çabası sonuç vermeyince Tuzlaspor maçtan 1-0 galip ayrıldı.
DARÜŞŞAFAKA G.ANTEP'İ 82-75'LİK SKORLA GEÇTİ
Erkekler Basketbol Ligi'nde Darüşşafaka, Gaziantep Basket'i çekişmeli geçen maçtan sonra 82-75 yenmeyi başardı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: B.Çekmece-Orman: 89-82, Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri-Beşiktaş: 91-87, FB Öznur Kablo-İzmit Bld: 101-64, T.Telekom-Fethiye: 87-75.
ECZACIBAŞI VİTRA, ÇAN'I SET VERMEDEN YIKTI: 3-0
Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı, Çan Gençlik Kalespor'a set vermedi: 3-0. Diğer sonuçlar şöyle: Nilüfer Bld.-PTT: 3-0, Beylikdüzü-G.Saray: 0-3, Kuzeyboru- Vakıfbank: 1-3. F.Bahçe-Karayolları: 3-2.
ANTALYASPOR-SİVASSPOR 12'NCİ HAFTAYI KAPATIYOR
Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçı Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Sivasspor ligde 6 maçtır galip gelemezken, Antalyaspor geçen hafta A.Gücü'nü mağlup etti.
OTTO BARİÇ VEFAT ETTİ
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Hırvat teknik direktör Otto Bariç, Covid-19'a yakalanmasının ardından dün 87 yaşında yaşam savaşını kaybetti.
FENER KUPA İÇİN START VERİYOR
Dünü izinli geçiren Fenerbahçe, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Karacabey maçının hazırlıklarına bugün başlayacak.
FİLİP NOVAK O GÖRÜNTÜ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ!
Malatya maçı sonrasında gülümseyen fotoğrafı tepki çeken Novak özür diledi. Novak, "Uzun süredir görmediğim bir arkadaşımı saha içinde gördüğüm bir andı. İnsani bir refleksti sadece. Bizim için üzücü bir geceydi. Güzel günler gelecektir" dedi.