Cimnastikte tarihi başarı (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

FİLİP NOVAK O GÖRÜNTÜ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ!



Malatya maçı sonrasında gülümseyen fotoğrafı tepki çeken Novak özür diledi. Novak, "Uzun süredir görmediğim bir arkadaşımı saha içinde gördüğüm bir andı. İnsani bir refleksti sadece. Bizim için üzücü bir geceydi. Güzel günler gelecektir" dedi.