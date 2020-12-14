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    • Spor
    • 14.12.2020 Gazete
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    Başakşehir eriyor!

    ’in 12. haftasında oynanan maçta FK, deplasmanda ’i 2-1 mağlup etti ve çıkışını sürdürdü. Medipol Başakşehir ise üst üste 4. lig maçında galibiyet yüzü göremedi. 44. dakikada Muhammet’in pasında ceza sahasına koşu yapan Mirallas, Mert’i avladı: 0-1. 56. dakikada Ponck’un pasında, topu göğsüyle kontrol edip önüne alan Crivelli, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1. 74. dakikada Olkowski’nin ceza sahası ortasında topa dokunan skoru ilan etti: 1-2.

    Başakşehir eriyor!

    'in 12. haftasında oynanan maçta FK, deplasmanda 'i 2-1 mağlup etti ve çıkışını sürdürdü. Medipol Başakşehir ise üst üste 4. lig maçında galibiyet yüzü göremedi. 44. dakikada Muhammet'in pasında ceza sahasına koşu yapan Mirallas, Mert'i avladı: 0-1. 56. dakikada Ponck'un pasında, topu göğsüyle kontrol edip önüne alan Crivelli, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1. 74. dakikada Olkowski'nin ceza sahası ortasında topa dokunan skoru ilan etti: 1-2.

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