Başakşehir eriyor!

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçta Gaziantep FK, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve çıkışını sürdürdü. Medipol Başakşehir ise üst üste 4. lig maçında galibiyet yüzü göremedi. 44. dakikada Muhammet'in pasında ceza sahasına koşu yapan Mirallas, Mert'i avladı: 0-1. 56. dakikada Ponck'un pasında, topu göğsüyle kontrol edip önüne alan Crivelli, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1. 74. dakikada Olkowski'nin ceza sahası ortasında topa dokunan Muhammet Demir skoru ilan etti: 1-2.