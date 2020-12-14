- La Liga

Zor günler geçiren son şampiyon Real Madrid, başkent derbisinde ağırladığı lider Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Atletico Madrid'in 7 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Sahasında Eibar ile 1-1 Real Sociedad, fazla gol atmanın avantajıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Villarreal, konuk olduğu Real Betis ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona ise sahasında Levante'yi 1-0 yendi.

La Liga'nın 13. haftası sonunda puanını 26'ya çıkaran Real Sociedad'ı, 2 maç eksiği bulunan Atletico Madrid aynı puan, bir maçı eksik Real Madrid 3 puan, Villarreal ise 4 puan geriden takip etti.