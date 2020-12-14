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    • Spor
    • 14.12.2020 09:37
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    • 14.12.2020 09:37
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor | , , , Trabzon kupa maçları ne zaman?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda , , Trabzon ve gibi dev kulüplerin de yer aldığı 5. tur heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlıyor. Kupa heyecanı yine her zaman olduğu gibi A Spor ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

    Kupada 5. tur heyecanı başlıyor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakaları, yarın yapılacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. turda maç programı şöyle:

    Yarın:
    13.00 Kasımpaşa-Muğla (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
    15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)
    17.00 Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)
    18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)
    21.00 -Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

    16 Aralık Çarşamba:
    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)
    14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)
    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)
    18.15 -Adana Demirspor (Medical Park)
    21.00 -Karacabey Belediyespor (Ülker)

    17 Aralık Perşembe:
    13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
    13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
    15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)
    17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)
    18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)
    21.00 -Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kupa maçları ne zaman?