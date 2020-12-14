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    • 14.12.2020 13:26
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    Son dakika: Dünyaca ünlü Fransız teknik adam hayatını kaybetti

    Fransa futbolunun önemli ismi dünyaca ünlü teknik adam 73 yaşında hayatını kaybetti. Houllier kariyerinde PSG, Liverpool, Olympique Lyon ve Fransa Milli Takımını çalıştırmıştı.

    Dünyaca ünlü teknik adam hayatını kaybetti

    Lequipe'de yer alan habere göre 73 yaşındaki Houllier, Paris'teki bir hastanede aort ameliyatı oldu ve pazar günü hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi. 'in bu sabaha karşı hayatını kaybettiği ifade edildi.

    Fransız futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Houllier, Michel Hidalgo ve Robert Herbin'den sonra 2020'de hayatını kaybeden bir diğer önemli Fransız futbol adamı oldu.

    Gerard Houllier geçtiğimiz hafta umut veren bir açıklama yapmış ve "Zor zamanlar geçiriyorum ama iyi olacağım." mesajını iletmişti.

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    Haberler Spor Son dakika: Dünyaca ünlü Fransız teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti