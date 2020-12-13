Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, rakibi ile golsüz berabere kalarak son 2 maçta 4. puanını kaybetti. Maçta iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.
MARLON TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARTTI
İlk yarıda tek net gol pozisyonu Kayseri'den geldi. 44. dakikada Sapunaru'nun sert şutunu kale çizgisinde savunma oyuncusu Marlon çıkarttı. Karşılaşmanın İlk yarı golsüz bitti.
UĞURCAN BAŞARILI GÜNÜNDEYDİ
52'de Abdülkadir Ömür'un şutu defansa çarpark uzaklaştı. 58 ve 65'te Fednandes'in 2 şutunda Trabzonspor kalecisi Uğurcan başarılıydı. Karşılaşma golsüz sona erdi.
TAKIMIMDAN MEMNUN DEĞiLiM
Maçın ardından konuşan Abdullah Avcı kızgındı. Tecrübeli teknik adam, "Hiçbir şekilde memnun değilim, oyuncularıma da söyledim. Kötü oynama haklarını kullandılar" diye konuştu.
HUGO'DAN PENALTI İSYANI!
Kayserispor-Trabzonspor maçının ilk yarısında ilginç bir pozisyon yaşandı. Trabzonspor atağında ileri çıkan Vitor Hugo, arkasında kendisini marke eden Kayserisporlu savunma oyuncusunun ayağına yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Trabzonlu oyuncular penaltı itirazında bulundu. Maçın hakemi Burak Şeker oyunu devam ettirirken, VAR'dan da kendisine uyarı gelmeyince oyun devam etti. İtirazlar da sonuç vermedi.