TAKIMIMDAN MEMNUN DEĞiLiM



Maçın ardından konuşan Abdullah Avcı kızgındı. Tecrübeli teknik adam, "Hiçbir şekilde memnun değilim, oyuncularıma da söyledim. Kötü oynama haklarını kullandılar" diye konuştu.

HUGO'DAN PENALTI İSYANI!

Kayserispor-Trabzonspor maçının ilk yarısında ilginç bir pozisyon yaşandı. Trabzonspor atağında ileri çıkan Vitor Hugo, arkasında kendisini marke eden Kayserisporlu savunma oyuncusunun ayağına yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Trabzonlu oyuncular penaltı itirazında bulundu. Maçın hakemi Burak Şeker oyunu devam ettirirken, VAR'dan da kendisine uyarı gelmeyince oyun devam etti. İtirazlar da sonuç vermedi.