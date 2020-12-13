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    • 13.12.2020 21:04
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    Kartal'ın Alanya'da kanadı kırık! (MS: Aytemiz 2-1 )

    'in 12. haftasında deplasmanda Aytemiz 'a 2-1 mağlup oldu. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Bakasetas atarken Beşitaş adına tek sayıyı Aboubakar kaydetti. Akdeniz temsilcisinde Babacar 82. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    Kartal'ın Alanya'da kanadı kırık

    'in 12. haftasında 'a konuk olan , 3 hafta üst üste aldığı galibiyetin ardından Akdeniz ekibine 2-1 kaybederek zirve yarışında ağır bir yara aldı.

    Alanyaspor'un 2 golü de Bakasetas'tan gelirken Beşiktaş'ın tek golü Vincent Aboubakar'dan geldi.

    Ev sahibi Alanyaspor'da Babacar 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.




    ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

    Alanyaspor (muhtemel): Marafona, Juan fran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, , Bakasetas, Davidson, Babacar.

    Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, Larin, Aboubakar

    GÖKHAN TÖRE VE ADEM LJAJIC SAKAT
    Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan ile Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

    Gökhan Töre ile Ljajic, sakatlıkları nedeniyle ve maçlarında da görev alamamıştı.

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    Haberler Spor Kartal'ın Alanya'da kanadı kırık! (MS: Aytemiz Alanyaspor 2-1 Beşiktaş)