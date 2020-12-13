Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 3 hafta üst üste aldığı galibiyetin ardından Akdeniz ekibine 2-1 kaybederek zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Alanyaspor'un 2 golü de Bakasetas'tan gelirken Beşiktaş'ın tek golü Vincent Aboubakar'dan geldi.

Ev sahibi Alanyaspor'da Babacar 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.







ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor (muhtemel): Marafona, Juan fran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Mustafa Pektemek, Bakasetas, Davidson, Babacar.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, Larin, Aboubakar





GÖKHAN TÖRE VE ADEM LJAJIC SAKAT

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Gökhan Töre ile Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında da görev alamamıştı.