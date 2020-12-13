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    • Spor
    • 13.12.2020 17:18
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    • 13.12.2020 17:18
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    'nın ü koronavirüse yakalandı!

    Son dakika haberi... , 'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kasımpaşa Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa’da pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

    Fuat Çapa koronavirüse yakalandı!

    Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden 'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Lacivert-beyazlı ekipte, 'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.


    Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa'da pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Çapa'nın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Spor Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa koronavirüse yakalandı!