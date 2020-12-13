Son dakika haberi... Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

İBRAHİM ÇOLAK, AVRUPA ŞAMPİYONU

Milli sporcu İbrahim Çolak ise halka aletinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

lk sırada çıktığı podyumda kusursuz bir performans sergileyen Çolak, hakem heyetinden 15 bin tam puan alarak 1'inci sıraya yerleşti. Çolak, kendisinden sonra yarışan 7 sporcu tam puan alma başarısını gösteremeyince Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcunun ardından 14 bin 800 puan alan Avusturyalı Vinzenz Hoeck 2'ncilikle gümüş, 14 bin 766 puanlı Ukraynalı Igor Radivilov ise 3'üncülükle bronz madalyanın sahibi oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Madalya töreni sonrası şampiyon sporcuyu arayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çolak'ı ve antrenörlerini tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, sergilediği performansla Avrupa şampiyonu olmasının yanı sıra "parlayan yıldız" ödülüne de layık görülen İbrahim Çolak'ın başarısından gurur duyduğunu ifade etti.

Milli sporcunun başarılarının devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Erdoğan, spora ve sporculara desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca İbrahim Çolak'ın içinde yer aldığı ve aynı şampiyonada takım finalinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımının başarısını da kutladı.

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak da kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan paralel aletinde de mücadale eden milli sporcu, 14 bin 366 puan alarak 4'üncü sıraya yerleşti.