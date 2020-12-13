Beşiktaş Alanyaspor maçında Sergen Yalçın hakeme çok sinirlendi! "Kabadayılık mı yapıyorsun sen?"

Beşiktaş'ın sadece rakiplere karşı değil hakemlere karşı da mücadele ettiklerini ifade eden Sergen Yalçın, "İlk bölümde oyuna iyi başlamadık. Rakip baskıyla başladı. Baskıdan çıkmakta zorlandık. Oyuna bakınca, bir baskı vardı. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama rakip de öyle çok pozisyon falan bulmadı ilk yarıda.

VAR'daki arkadaşlar devreye girdi sağolsunlar. Bilmiyorum, penaltı mı değil mi bilmiyorum. VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil bir defa, neye göre çalışıyor! Verilen verilmeyen penaltıları görüyorum. Olacak iş değil.