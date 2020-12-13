Beşiktaş Alanyaspor maçında Sergen Yalçın hakeme çok sinirlendi! "Kabadayılık mı yapıyorsun sen?"

Süper Lig'in 12. haftasında lider Alanyaspor Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve liderlik koltuğundaki yerini korumayı sürdürdü. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Bakasetas atarken Beşitaş adına tek sayıyı Aboubakar kaydetti.
Akdeniz temsilcisinde Babacar 82. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Alanyaspor'un penaltı kazandığı pozisyonda hakeme çok sinirlendi.
O SÖZLERİ HERKES DUYDU
Maçın 26. dakikasında olan gelişmede Sergen Yalçın yedek kulübesinde isyan etti. Yalçın'ın ""Hocam bir tane bize de çalacak mısınız? Her pozisyonu Alanyaspor'a veriyorsun. Ayıp ya." ifadesini kullaması seyircisiz oynan maçta herkes tarafında duyuldu.
Alanyaspor, 24. dakikada Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ceza sahası içindeki pozisyonuna çıkan elle oynama kararı sonucunda penaltı kazanmıştı. Bakasetas penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.
MAÇ SONUNDA HAKEME ÇOK SERT SÖZLER
Sergen Yalçın 2-1 biten maçın ardından hakem Atilla Karaoğlan'a sert ifadeler kullandı. Sergen Yalçın, "Benimle bu şekilde konuşma" ve "Bir de kabadayılık mı yapıyorsun" derken uzun süre itiraz etti Sergen Yalçın ikinci yarıda top dışarı çıkmadan topu dokunmuş ve hakem o noktadan endirekt serbest vuruş vermişti.
ROSIER'E TEPKİ GÖSTERDİ
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybettikleri maçı değerlendirdi.
Beşiktaş'ın sadece rakiplere karşı değil hakemlere karşı da mücadele ettiklerini ifade eden Sergen Yalçın, "İlk bölümde oyuna iyi başlamadık. Rakip baskıyla başladı. Baskıdan çıkmakta zorlandık. Oyuna bakınca, bir baskı vardı. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama rakip de öyle çok pozisyon falan bulmadı ilk yarıda.
VAR'daki arkadaşlar devreye girdi sağolsunlar. Bilmiyorum, penaltı mı değil mi bilmiyorum. VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil bir defa, neye göre çalışıyor! Verilen verilmeyen penaltıları görüyorum. Olacak iş değil.
"MAÇA KİMİN KAZANACAĞI VAR'A BAĞLI"
Futbol, VAR'da oturan arkadaşların eline geçti. Türkiye'de böyle. Maça kimin kazanacağı VAR'a bağlı. Takımların hepsi VAR'da oturan arkadaşlara bağlı. Rosier'i çıkardım, atılabilirdi. Oyundan koptu. Kontrolü kaybetti. Atılabilir diye çekindim. Hamleler yaptık. Olumlu geldi takıma. İkinci yarı çok baskılı oynadık. Çevirebilirdik. İkinci golü yedikten sonra oyundan düştük.
Çok fazla sonuç çıkmadı. Kaybedebiliriz, her maçı kazanacağız diye bir kural yok. Alanyaspor da çok güçlü bir takım. KEndi istediklerimizi yapamadık. Rıdvan'a vurulan dirsek sarı kart mı, blimiyorum, bir baskın. Kaşı maşı dağıldı çocuğun. Biz sadece rakiplerle oynamıyoruz maçları, böyle daha kolay olur ama başka etkenlerle oynuyoruz" dedi.
"MHK'ya sesleniyorum; hakemleriniz berbat" diyen Sergen Yalçın, "Biz sürekli VAR'dan penaltı yiyoruz. Bizim lehimize olan şeylerde hiçbir şey devreye girmiyor. Bu şartlarda nasıl mücadele edeceğimizi düşünüyorum içeride. Bu şartlarda nasıl bir şeyler yapıp yarışacağız! Bunun plan programını konuşuyoruz. Buradan MHK ve Serdar Tatlı'ya söylüyorum.
Hakemler felaket. Olacak iş değil. Biz belki çok iyi oynamadık ama rakip de iyi oynamadı. Atsak 1-1 olsa oyunu çevirebilirdik. Kaybedebiliriz, bunlar normal" ifadelerini kullandı.
"VAR KALDIRILSIN"
Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiklerini de vurgulayan Sergen Yalçın, "Biz kimle mücadele edeceğimizi şaşırdık. Fenerbahçe maçında bile Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiler. İnanamıyoruz olan bitenlere. Lütfen biraz daha dikkat etsin hakemler. Sağlıklı maç yönetsinler. Oyuncular 90 dakika mücadee ediyor. Futbolun doğasına, doğallığına aykırı kararlarla penaltı bitmesi lazım. Bence VAR'ı kaldırın. HAata yapabilirler. Razıyız. Bu şekilde olmaz. Doğallık kalktı ortadan. Ceza alanı içinde saçmasapan ele çarpıoyr, biri birine çarpıyor lap penaltı. Bu yüzden Avrupa'da başarılı olamayız. Anca kendi kendimize böyle burada konuşuruz. Sakatların haftaya olacağını zannetmiyorum. Problem değil, oyuncularımız var. Herkesi kullanırız" şeklinde konuştu.