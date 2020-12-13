



Juventus, 88. dakikada kaleci Mattia Perin'in ceza sahasında yaptığı faulle bir penaltı daha kazandı. 89'uncu dakikada penaltıda topu bir kez daha ağlarla buluşturan Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

Juventus, deplasmanda Genoa'yı 3-1 yenerek puanını 23'e yükseltti ve puan tablosunda 4. basamakta yer aldı. Genoa ise bu sezonki 7. mağlubiyetini yaşarken, 6 puanla 19. sırada kaldı.