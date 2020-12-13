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    • Spor
    • 13.12.2020 Gazete
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    kulübü Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Falcao için harekete geçti

    ile yakından ilgilenen , Kolombiyalı yıldız için ilk somut adımı attı. ekibi, Galatasaray’da yaptığı indirim sonrası yıllık 6 milyon kazanan 34 yaşındaki forvetin kapısını senelik 4 milyon Euro’luk bir teklifle çaldı.

    Miami'den Falcao'ya 4 milyon euro

    Galatasaraylı Rademel Falcao ile yakından ilgilenen Inter Miami, Kolombiyalı yıldız için ilk somut adımı attı. ABD ekibi, Galatasaray'da yaptığı indirim sonrası yıllık 6 milyon Euro kazanan 34 yaşındaki forvetin kapısını senelik 4 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı.

    FALCAO DA ABD'YE SICAK


    ABD'ye futbol oynamak istediği bilinen Falcao'nun Inter Miami'nin 4 milyon Euro'luk teklifine sıcak baktığı konuşuluyor. G.Saray da yıldız ismi alacaklarına karşılık göndermek istiyor.

    KENDİNİ MİAMİ'YE Mİ SAKLIYOR?


    Inter Miami'nin ilk somut adımı attığı Falcao'nun sahalara dönüşün uzamasındaki sebeplerden birinin kendisini ABD'ye sakladığı olarak gösteriliyor. Ayrılık iddiaları güçleniyor.

    TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBETTİ


    Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Falcao, G.Saray'daki yerini de Diagne'ye kaybetti. Fatih Terim'in Falcao dönse bile Diagne ile devam etmek istemesi de Miami ihtimalini destekliyor.
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