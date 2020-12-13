Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası Erol Bulut'a çok sert eleştiri! "Bu işten anlamıyor"

Ligin 12 haftası geçip, "Bizi kasım ayından sonra görün" beklentisinin, sonucu 'hiçbir şey' olan görüntüsü karşımızdaydı. Erol Bulut da takım olmaktan vazgeçip kendileri için planlar yapanlar da bu sorumluluğu üstlenmeli. Erol hoca ile başlarsak, takımda bir tane bile formda oyuncu olmamasının analizini yapmalı. "Kim hak ederse o oynar" demek, sahaya yazdığın on biri bir anda Fenerbahçe'nin oyuncusu haline getirmiyor. Ölçü saha ise Sosa'nın kulübede başlaması doğru ama Cisse niye on birin içinde?