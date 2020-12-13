Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası Erol Bulut'a çok sert eleştiri! "Bu işten anlamıyor"
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a evinde kaybederek Kadıköy'deki yenilgi serisi 3 maça çıkan Fenerbahçe, zirve yarışında ağır bir darbe aldı. Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan spor yazarları, teknik direktör Erol Bulut'u çok sert sözlerle eleştirdi.
GÜRCAN BİLGİÇ - HEM ACEMİ HEM ŞIMARIK
Sahaya çıkan takımın şampiyonluk hesaplarında değil, iddiası kalmamış kadro gibi olmasıdır ilginç olan. Malatyaspor'un golleri atmasından öte, buna tepki veremeyen, ikili mücadeleleri kaybeden, oyuna kurgu getiremeyen ve sürekli vazgeçen oyuncular grubu endişe verici.
Ligin 12 haftası geçip, "Bizi kasım ayından sonra görün" beklentisinin, sonucu 'hiçbir şey' olan görüntüsü karşımızdaydı. Erol Bulut da takım olmaktan vazgeçip kendileri için planlar yapanlar da bu sorumluluğu üstlenmeli. Erol hoca ile başlarsak, takımda bir tane bile formda oyuncu olmamasının analizini yapmalı. "Kim hak ederse o oynar" demek, sahaya yazdığın on biri bir anda Fenerbahçe'nin oyuncusu haline getirmiyor. Ölçü saha ise Sosa'nın kulübede başlaması doğru ama Cisse niye on birin içinde?
Erol Bulut'un sahaya çıkardığı on birin planlarında, kazanmak istediği oyuncular var. Ancak, Gustavo-Sosa- Ozan üçlüsünü bozmasıyla birlikte rakibi seyreden bir takımı oldu. Bu sonuç Erol Bulut yetersizliği değil, oyuncuların kazanma inancını kaybetmesi ve toptan kaçmaya başlamasıdır. Bu ruh halini iyi yönetemeyen de Erol Bulut.