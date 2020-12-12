Trabzonspor, Kayserispor engelini kayıpsız geçerek yeniden galibiyet serisine başlamak istiyor.

Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda özellikle Sivasspor maçında yenilen goldeki gibi basit hatalar karşısında oyuncuların daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı herkesle tek tek görüşerek, "Yeni bir sayfa açacağız" dedi.

PEREİRA TAKIMA GERİ DÖNÜYOR



Sivasspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Pereira'nın bugün ilk 11'de oynaması bekleniyor. Yıldız oyuncu bu maça özel olarak hazırlandı.

NWAKAEME OYNAMAZSA YA DIABATE YA SAFA



Abdullah Avcı bugün kadroda bazı değişiklikler yapacak. Sakatlıkları bulunan Djaniny ile Plaza'nın oynama ihtimali bulunmazken, Nwakaeme'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Nwakaeme'nin oynamama ihtimali karşısında orta sahanın solunda Safa Kınalı ile Fousseni Diabate'den biri forma giyecek. Son Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan Bilal Başacıkoğlu'nun bu maçta yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor.