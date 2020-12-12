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    • Spor
    • 12.12.2020 Gazete
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    maçını kazanmak istiyor! Fırtına'da hedef yeni seri

    , spor engelini kayıpsız geçerek yeniden galibiyet serisine başlamak istiyor. Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda özellikle maçında yenilen goldeki gibi basit hatalar karşısında oyuncuların daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan herkesle tek tek görüşerek, “Yeni bir sayfa açacağız” dedi.

    Fırtına'da hedef yeni seri

    , spor engelini kayıpsız geçerek yeniden galibiyet serisine başlamak istiyor.

    Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda özellikle maçında yenilen goldeki gibi basit hatalar karşısında oyuncuların daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan herkesle tek tek görüşerek, "Yeni bir sayfa açacağız" dedi.

    PEREİRA TAKIMA GERİ DÖNÜYOR


    Sivasspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Pereira'nın bugün ilk 11'de oynaması bekleniyor. Yıldız oyuncu bu maça özel olarak hazırlandı.

    NWAKAEME OYNAMAZSA YA DIABATE YA SAFA


    Abdullah Avcı bugün kadroda bazı değişiklikler yapacak. Sakatlıkları bulunan Djaniny ile Plaza'nın oynama ihtimali bulunmazken, Nwakaeme'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Nwakaeme'nin oynamama ihtimali karşısında orta sahanın solunda Safa Kınalı ile Fousseni Diabate'den biri forma giyecek. Son Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan 'nun bu maçta yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor.

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    Haberler Spor Trabzonspor Kayseri maçını kazanmak istiyor! Fırtına'da hedef yeni seri