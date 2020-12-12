Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'a istatistiklerde de yenildi! Kanatlar adeta çöktü

Malatya temsilcisi ise maç boyunca, Fenerbahçe karşısında 8 kez orta denemesi yaparken, bu denemelerde 3 isabet sağladı ve 2 gol buldu.

Rakibi karşısında 20 kez şut denemesinde bulunan ve bu şutlarda 6 kez isabet sağlayan sarı-lacivertliler, fileleri havalandıramazken, 10 şut denemesinde 6 isabet sağlayan Yeni Malatyaspor ise 3 kez gol sevinci yaşadı.