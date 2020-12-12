Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'a istatistiklerde de yenildi! Kanatlar adeta çöktü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor karşısında her yerden darbe yiyerek yenildi. Kanarya'nın bu sezon çokça kullandığı ve zaman zaman verim de aldığı kanat organizasyonları adeta çöktü.
9. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Tisserand ile altıpasın solunda son çizgiye yakın bir noktada girdiği ikili mücadelede Tetteh'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlak ile kaleci Altay Bayındır'ı farklı köşelere gönderdi: 0-1
21. dakikada Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Kubilay Kanatsızkuş'un soldan ortasında Umut Bulut, altıpasın önünde uzak köşeye yaptığı şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
İkinci yarının hemen başında ise 47. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 3'e çıkardı. Konuk ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest atışı kullanan Hafez'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3
FENERBAHÇE'NİN KANATLARI YERLE BİR OLDU
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor ceza sahasına yaptığı 39 ortada yalnızca 9 isabet sağlarken bu ortaları da net pozisyona çeviremedi.
Malatya temsilcisi ise maç boyunca, Fenerbahçe karşısında 8 kez orta denemesi yaparken, bu denemelerde 3 isabet sağladı ve 2 gol buldu.
Rakibi karşısında 20 kez şut denemesinde bulunan ve bu şutlarda 6 kez isabet sağlayan sarı-lacivertliler, fileleri havalandıramazken, 10 şut denemesinde 6 isabet sağlayan Yeni Malatyaspor ise 3 kez gol sevinci yaşadı.