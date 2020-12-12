Performansların ardından Ukrayna, 248 bin 963 puanla şampiyon oldu. Milli takım, Abdelrahman Elgamal'ın sakatlık nedeniyle bir süre yarış dışı kalmasına rağmen 244 bin 793 puanla gümüş madalyaya uzandı. Macaristan da 240 bin 393 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

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