Son dakika haberi... Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele beINSport'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse
YENİ MALATYASPOR:
TAKIMLARIN EKSİKLERİ
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamayacak.
Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Yeni Malatyaspor'da sakatlığı süren Jody Lukoki ve Wallace Fortuna dos Santos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.