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    • 12.12.2020 17:56
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    - | CANLI ANLATIM

    Son dakika haberi... 'in 12. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele beINSport'tan naklen yayınlanacak.

    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR | CANLI

    İLK 11'LER FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

    YENİ MALATYASPOR:

    TAKIMLARIN EKSİKLERİ
    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamayacak.

    Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

    Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

    Yeni Malatyaspor'da sakatlığı süren Jody Lukoki ve Wallace Fortuna dos Santos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
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