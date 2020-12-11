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    • Spor
    • 11.12.2020 14:16
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    • 11.12.2020 14:16
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    , spor kafilesinin 'de mahsur kalmasını kınadı

    Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan kafilesi, 'den 'a dönerken havalimanında mahsur kalmıştı. Olayla ilgili 'den yapılan açıklamada, "Sporun barış ve dostluk değerleriyle bağdaşmayan bu olayları asla tasvip etmiyor, İsrail yetkilileri tarafından temsilcimiz Demir Grup Sivasspor’a yapılanları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

    TFF'den Sivasspor kafilesi hakkında flaş açıklama!

    (), 'un deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşmasının ardından 'den 'a dönerken havalimanında mahsur bırakılmasını kınadı.

    TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasman maçı sonrası İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında saatlerce bekletilerek ev sahipliğine hiç yakışmayacak tavırlara maruz kalmıştır. Sporun barış ve dostluk değerleriyle bağdaşmayan bu olayları asla tasvip etmiyor, İsrail yetkilileri tarafından temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'a yapılanları kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, Sivasspor Kulübü'ne "geçmiş olsun" temennisinde bulunuldu.

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    Haberler Spor TFF, Sivasspor kafilesinin İsrail'de mahsur kalmasını kınadı