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    • Spor
    • 11.12.2020 14:47
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    • 11.12.2020 14:47
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    açıkladı: 3 hakemin Covid-19 testi pozitif

    Son dakika haberine göre , yapılan rutin kontroller sırasında bir üst klasman orta hakem ile iki üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Süper Lig'de koronavirüs şoku! Pozitif çıktılar

    Türkiye Futbol Federasyonu (), resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile toplamda 3 hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Covid-19'a yakalanan bir üst klasman ve iki üst klasman yardımcı hakemlerinin karantinaya girdiği bildirildi.

    TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    Bir üst klasman hakemimizin ve iki üst klasman yardımcı hakemimizin rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

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    Haberler Spor TFF açıkladı: 3 hakemin Covid-19 testi pozitif