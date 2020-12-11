Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.12.2020 14:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2020 14:05
    ABONE OL

    , maçına hazır!

    Son dakika spor haberleri... 'in 12. haftasında yarın 'a konuk olacak. , müsabaka için son çalışmasını gerçekleştirdi.

    Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır!

    Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, duran top ve şut çalışmaları ile idmanı tamamladı.

    Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği antrenmana tedavisi devam eden Lamine Gassama katılmadı.

    Bugün hava yolu ile Trabzon'a gidecek Göztepe, oradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.

    Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Özgür Yankaya görev yapacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır!