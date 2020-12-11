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    • 11.12.2020 15:08
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    Ya devre arası, ya sezon sonu! yıldız isimle anlaşma sağladı

    Bu sezon Aytemiz Alanya formasıyla sergilediği performans sonrası dikkatleri üzerine çeken ile 'ın her konuda anlaştığı iddia edildi. Transferin devre arası gerçekleşmesi için Alanyaspor yönetimiyle masaya oturulacağı, eğer anlaşma sağlanamazsa transferin sezon sonunda gerçekleşeceği belirtildi.

    Galatasaray yıldız isimle anlaşma sağladı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği isimlerden Salih Uçan'la prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için, kulübü Alanyaspor'la da görüşmeler başladı.

    İlk hedef, oyuncuyu devre arasında kadroya katabilmek. Ancak bonservis pazarlığında uzlaşma sağlanamazsa, ligin bitimi beklenecek. Galatasaray böylece Salih'i bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabilecek.

    Terim'in, tıpkı Taylan'da olduğu gibi, Salih'in de Galatasaray formasıyla büyük bir çıkış yaşayacağını ve orta sahada uyumlu bir ikili yakalayacağını düşünüyor.

    YERLİ İSKELET KURULUYOR
    Bu arada Salih'le Türkiye içinden başka kulüplerin de ilgilendiği, ancak oyuncunun Fatih Terim'le çalışmak için Galatasaray'ı tercih ettiği öğrenildi.

    Tecrübeli teknik adam, Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Salih Uçan ve birkaç yerli oyuncuyla daha önümüzdeki yılların iskeletini kurmayı planlıyor.
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    Haberler Spor Ya devre arası, ya sezon sonu! Galatasaray yıldız isimle anlaşma sağladı