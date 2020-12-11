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    • 11.12.2020 12:36
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    'nin kurgusunu değiştiriyor! İşte orta sahadaki yeni 3'lü...

    Süper Lig'de topladığı 23 puanla zirvenin ortağı olan 'de Yeni Malatya maçı hazırlıkları sürerken, teknik direktör kafasındaki 11 de netleşmeye başladı. Orta saha kurgusunda değişiklik yapma hazırlığında olan teknik adamın, yeni 3'lüsünü bu maçla birlikte sahaya sürmesi bekleniyor.

    Erol Bulut Fenerbahçe'nin kurgusunu değiştiriyor! İşte orta sahadaki yeni 3'lü...

    Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı Denizlispor karşılaşmasında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
    Erol Bulut Fenerbahçe'nin kurgusunu değiştiriyor! İşte orta sahadaki yeni 3'lü...

    Bu galibiyetin ardından puanını 23'e çıkaran sarı-lacivertliler zirvenin ortağı olmayı da başarmıştı.
    Erol Bulut Fenerbahçe'nin kurgusunu değiştiriyor! İşte orta sahadaki yeni 3'lü...

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulutbu galibiyetin ardından Yeni Malatya maçı öncesinde orta saha kurgusunu değiştirmeye hazırlanıyor.
    Erol Bulut Fenerbahçe'nin kurgusunu değiştiriyor! İşte orta sahadaki yeni 3'lü...

    Genç hoca, Denizlispor karşılaşmasındaki orta saha performansları üzerine yaptığı değerlendirme ve analizler sonrasında kararlar aldı.
    Erol Bulut Fenerbahçe'nin kurgusunu değiştiriyor! İşte orta sahadaki yeni 3'lü...

    İlk olarak Ozan Tufan'ın 6 numarada sergilediği yönlendirici rolü beğenen Bulut, Gustavo'nun dönüşüyle taşları yerinden oynatacak.
    Erol Bulut Fenerbahçe'nin kurgusunu değiştiriyor! İşte orta sahadaki yeni 3'lü...

    Sosa'yı kenara almayı planlayan Bulut'un, 10 numara pozisyonunda da ise Mert Hakan Yandaş'a forma vermesi bekleniyor.
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    Haberler Spor Erol Bulut Fenerbahçe'nin kurgusunu değiştiriyor! İşte orta sahadaki yeni 3'lü...