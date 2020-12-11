



4 PUAN DAHA FAZLA TOPLAYABİLİRDİK

Bulut şöyle devam etti: Şu anda 23 puandayız. Sezon başında sorsalar 11 maçta 23 puana kimse hayır demezdi. Takım bu kadar yeni olmasa 3-4 puan daha fazla alabilirdik. Fenerbahçe'nin sistemi yok diyorlar. Bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor diye sormak lazım.