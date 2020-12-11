Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, hem rakiplerinden hem de tecrübeli oyuncuların tepkilerinden çekinmediğini söyledi. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Bulut, sahada en iyi performansı gösterecek futbolcuya formayı vermeye çalıştığını belirtti.
4 PUAN DAHA FAZLA TOPLAYABİLİRDİK
Bulut şöyle devam etti: Şu anda 23 puandayız. Sezon başında sorsalar 11 maçta 23 puana kimse hayır demezdi. Takım bu kadar yeni olmasa 3-4 puan daha fazla alabilirdik. Fenerbahçe'nin sistemi yok diyorlar. Bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor diye sormak lazım.
ÖNDE BASKILI OYUNU TERCİH EDERİM
Çalıştırdığım her takımda önde baskılı oyunu tercih ettim. Bunun için sürekli çalışmamız gerek. Takımda çok fazla yeni oyuncu var. Geriden oyun kurmak, kanatları ve merkezi kullanarak pozisyona girmek amacındayız. Çalıştığımız pozisyonlardan bulduğumuz çok fazla pozisyon var.
BEŞİKTAŞ'IN HER VURDUĞU GOL OLDU
Beşiktaş derbisinde Lemos'u oyun kurabildiği için tercih etmiştim. O maçta Beşiktaş'ın her vurduğu gol oldu. Bizimkiler de gol olsaydı maçı 6-4 kazanırdık. Trabzon maçını geriye düşük çevirdik. Planımız olmasa nasıl çevirirdik. Benim 1 değil, en az 3-4 planım vardır.