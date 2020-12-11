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    • Spor
    • 11.12.2020 Gazete
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    F.Bahçe’ye müjdesi

    F.Bahçe, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını ’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde golcü futbolcu bireysel saha çalışmalarına beklenenden daha erken başladı. Ademi, maçı kadrosunda olmayacak.

    F.Bahçe’ye Kemal Ademi müjdesi
    F.Bahçe, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde golcü futbolcu bireysel saha çalışmalarına beklenenden daha erken başladı. Ademi, maçı kadrosunda olmayacak.

    SAKATLARA GÜNDE ÇİFT SEANS TEDAVİ
    Sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Enner , Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine günde çift seansla devam ediliyor.

    FENER YOUTUBE'DA REKORA KOŞUYOR
    youtube kanalının abone sayısı 1 milyon 722 bin 547 oldu. Aylık gelir 600 bin TL civarında.
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    Haberler Spor F.Bahçe’ye Kemal Ademi müjdesi