G.Saray'dan çifte harekat… Sarı-Kırmızılı yönetimin Luyindama'yı iyi bir rakama satarak Alanyaspor'dan Steven Caulker'i renklerine bağlamak istediği öğrenildi. 28 yaşındaki İngiliz yıldızın Akdeniz takımında sergilediği performansın yüksek olması nedeniyle ilk tercih olduğu öğrenildi.
CAULKER 3. SEZONUNU YAŞIYOR
Alanyaspor'da 3. sezonunu geçiren Caulker Turuncu-Yeşilli takımın bu sezon oynadığı 11 maçta da forma giyerken 2 gol kaydetti. İngiliz oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
LİSTEDE SALİH UÇAN DA BULUNUYOR
G.Saray Yönetimi'nin Caulker dışında orta saha oyuncusu Salih Uçan'la da ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Yıldız oyuncunun sözleşmesi Caulker gibi sezon sonunda sona eriyor.
PARA YA DA TAKAS TEKLİF EDİLECEK
İki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle yönetim hem Caulker, hem de Salih'i devre arasında düşük bir rakam ya da takasla kadroya katmanın planlarını kuruyor.
Alanyaspor'da 3. sezonunu yaşayan Caulker 3 sezonda 59 kez resmi maçlarda forma giydi. İngiliz stoper 4 gol atarken, 7 asistlik bir performans sergiledi.