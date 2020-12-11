



PARA YA DA TAKAS TEKLİF EDİLECEK

İki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle yönetim hem Caulker, hem de Salih'i devre arasında düşük bir rakam ya da takasla kadroya katmanın planlarını kuruyor.



Alanyaspor'da 3. sezonunu yaşayan Caulker 3 sezonda 59 kez resmi maçlarda forma giydi. İngiliz stoper 4 gol atarken, 7 asistlik bir performans sergiledi.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN