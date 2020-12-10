

PSG-Başakşehir karşılaşmasında Pierre Webo, maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu tarafından ırkçı tacize maruz kaldı



Sivassporlu futbolcular, maçın başında orta sahada diz çöküp sağ yumruklarını havaya kaldırarak, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

Karşılaşma öncesi, vefat eden İtalya futbol tarihinin en önemli golcüleri arasındaki Paolo Rossi için de saygı duruşunda bulunuldu.