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    • 10.12.2020 23:12
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    Ankaragücü'nde teknik direktör ile tartışan kadro dışı bırakıldı

    'de beklentileri karşılayamayan Ankaragücü'ne transfer olmuştu. Potuk burada da teknik direktör ile tartışması sonucu kadro dışı bırakıldı.

    Kadro dışı bırakıldı

    S'de beklentileri karşılayamayan Ankaragücü'ne transfer olmuştu. Alper Potuk, Konyaspor maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.

    TEKNİK DİREKTÖR İLE TARIŞTI
    'in 12'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Ankaragücü'nde Alper Potuk şoku yaşanıyor. Dün gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör ile tartışan tecrübeli futbolcu, Konyaspor maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı. Alper Potuk, cumartesi günü oynanacak maça kadar yapılacak antrenmanlarda yer almayıp, bireysel çalışmalar gerçekleştirecek.

    Sarı-lacivertli yönetim de Alper Potuk ile ilgili teknik ekibin raporuna göre hareket edecek. Konyaspor maçı sonrasında toplanacak yönetimin, pazartesi günü konuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.

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    Haberler Spor Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı ile tartışan Alper Potuk kadro dışı bırakıldı