THY Euroleague'in 13. Hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler maç boyunca oyuna tutunamazken Alman ekibine 89-63'lük skorla mağlup oldu.
ÇİFT HANELİ SAYIYA ULAŞANLAR
Ev sahibi ekipte Giffey, Peyton, Thiemann, Sylvester Lo ve Nikic çift haneli sayılara ulaştı. Temsilcimizde ise yalnızca Tarık Biberovic 13 sayıyla çift hanelere ulaştı.
Fenerbahçe Beko bu sonuçla 13. maçında 8. mağlubiyetini alırken, ev sahibi Alba Berlin 12. maçında 5. galibiyetini elde etti.