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    • 10.12.2020 23:54
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    ALBA 89-63 | EUROLEGUE MAÇ SONUCU

    Son dakika haberi... Euroleague’in 13. Hafta maçında temsilcimiz , deplasmanda ALBA ’e konuk oldu. Sarı-lacivertliler maç boyunca oyuna tutunamazken Alman ekibine 89-63'lük skorla mağlup oldu.

    Fenerbahçe Beko Almanya'da fark yedi

    Euroleague'in 13. Hafta maçında temsilcimiz , deplasmanda ALBA 'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler maç boyunca oyuna tutunamazken Alman ekibine 89-63'lük skorla mağlup oldu.

    ÇİFT HANELİ SAYIYA ULAŞANLAR
    Ev sahibi ekipte Giffey, Peyton, Thiemann, Sylvester Lo ve Nikic çift haneli sayılara ulaştı. Temsilcimizde ise yalnızca Tarık Biberovic 13 sayıyla çift hanelere ulaştı.

    Fenerbahçe Beko bu sonuçla 13. maçında 8. mağlubiyetini alırken, ev sahibi 12. maçında 5. galibiyetini elde etti.

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