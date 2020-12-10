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    • 10.12.2020 10:51
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    : Samsun Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat nedeniyle hayatını kaybetti

    haberine göre TFF 1. Lig takımlarından Samsun Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat bir süredir corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Spor camiası şokta! Asbaşkan hayatını kaybetti

    TFF 1. Lig takımlarından Samsun Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat bir süredir corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    MUSTAFA ERKANAT KİMDİR?
    Mustafa Erkanat 1962'de Samsun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. 1984'te Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı. 2005 yılında genel koordinatör olarak YILDIRIM Şirketler Grubuna katıldı. Erkanat, YILDIRIM Şirketler Grubunun İcra İdari Görevlisi olarak görev yapmaktaydı.

    Mustafa Erkanat ayrıca Yılport 'da ikinci başkanlık görevini yürütüyordu.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti