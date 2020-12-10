ANTRENMANA DA GEÇ KALDI

Luyindama'nın Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan antrenmana da geç kalması üzerine Fatih Terim, radikal bir karara imza attı. Daha önce de benzer bir harekette bulunan savunmacının uyarılara rağmen ders almaması, gözden düşmesine neden oldu.