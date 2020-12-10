Ligde 3 son maçta harika performanslara imza atan Galatasaray'da sakatlık ve Covid- 19 sebebiyle formasından uzak kalan as oyuncuların işleri zorlaştı. Eksiklerin olduğu dönemde süre alan kaleci Fatih ile Linnes, Donk, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Diagne, Oğulcan gibi isimler başarılı performanslara imza atıp yerlerini sağlamlaştırdı. Kenarda kalan Okan, Omar, Luyindama, Saracchi, Belhanda, Babel ve Falcao'nun 11'e dönüşü zorlaştı. Bu isimler 11'de yer alabilmek için artık daha fazla çalışmak zorunda.