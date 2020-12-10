Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda oynadığı Çankaya Üniversitesi'ni 86-71 yendi. Galatasaray da Yenişehir'i 97-95 mağlup etti.
VAKIFBANK SET VERMEDİ
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. hafta erteleme maçında VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u 3-0'la geçti. Vakıfbank setleri 25-16, 25-18, 25-16 önde tamamladı.
F.BAHÇE'NİN ZORLU SINAVI
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3.maçında İtalya'nın Carraro Imoco ekibiyle karşılaşacak. Treviso kentindeki maç TSİ 22.30'da başlayacak.
HATAY, ERZURUM'U DAĞITTI: 3-0
Hatayspor erteleme maçında BB Erzurumspor'u farklı geçti: 3-0. Evsahibi ekip 40'da Diouf'un golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. Bordo- Beyazlılar 47'de Osman (k.k) ve 58'de de Akintola'nın attığı golleriyle 3-0 galip ayrılmayı başardı.
KARTAL'DAN TAKTİK İDMANI
Beşiktaş Alanya maçının hazırlıklarına devam etti.Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1,5 saate yakın sürdü. Taktik çalışmasına ağırlık verildi.
HERKES BÜYÜK SAVAŞ VERİYOR
Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, iyi bir sezon geçireceklerine inandığını belirterek, "Hepimiz takımın daha iyi olması için, takım için savaşıyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz" dedi. Larin iyi bir sezon geçireceklerine inandığını sözlerine ekledi.
TYLER BOYD'LA DEVAM EDİLECEK
Beşiktaş Yönetimi'nin sözleşmesi dondurulan Boyd'u yeniden takıma katmak istediği öne sürüldü. Yönetim bu durumda Hasic'i gönderecek.
KEÇİÖREN'E GİRESUN ÇELMESİ
Keçıörengücü yıkıldı. Ligde son maçında Altınordu'nu deplasmanda deviren Ankara ekibi kendi sahasında Giresunspor'a 1-0 yenildi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 2. devrenin 49. dakikasında Metin kırmızı kart görünce lider 10 kişi kaldı. 90+1'de Eren Tozlu'nun golüyle konuk ekip deplasmandan 1-0 galip ayrıldı.
MUSLERA YÜKLEME YAPIYOR
Uzun süreli sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan G.Saraylı Muslera, takımın izin yaptığı 4 günlük süreçte ekstra çalışmalar yapıyor. Uruguaylı, kuvvet idmanları gerçekleştiriyor.
F.BAHÇE-MALATYA MAÇI ÖZDAMAR'IN
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri dün açıklandı. Fenerbahçe'nin, cumartesi akşamı Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçı Erkan Özdamar yönetecek. Alanya-Beşiktaş maçında Atilla Karaoğlan, Kayserispor-Trabzonspor maçında da Burak Şeker görevlendirildi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Yeni Malatya maçının hazırlıklarına dün yaptığı 1.5 saatlik idmanla devam etti. Sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisine tesislerde devam edildi. Antrenman taktik maçla tamamlandı.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in cezası dışında Diego Perotti, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Enner Valencia'nın sakatlıkları devam ediyor.
VALENCİA-ANADOLU EFES A.BERLİN-F.BAHÇE BEKO
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında bugün İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. La Fonteta Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.Fenerbahçe ise saat 22.00'de ALBA Berlin'e konuk olacak.
KAYSERİ BAŞKANI GÖZBAŞI PFDK'YA SEVKEDİLDİ
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, PFDK'ya sevkedildiği bildirildi. Süper Lig'in 10.haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildiği ifade edildi.
ECZACIBAŞI'NIN KONUĞU RUS DİNAMO MOSKOVA
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur üçüncü maçında bugün Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Eczacıbaşı VitrA, gruptaki ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 mağlup etmişti.
SÖRLOTH'UN YERİ DOLMUYOR
Takım savunmasını geliştiren ve son 3 maçta kalesinde en az gol gören iki takımdan biri olan bordo-mavililer, forvet oyuncularından ise en az katkıyı alan takımlar arasında yer alıyor.
GASTON CAMPİ'Yİ FLAMENGO İSTİYOR
Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Gaston Campi'ye Brezilya kulübü Flamengo talip oldu. Bordo-Mavililer resmi teklif gelmesini bekliyor.
SİVASSPOR, İSRAİL'DE FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR
Sivasspor için büyük gün. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile deplasmanda karşılaşacak.Bloomfield Stadı'nda yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Ekibimiz bu maçı kazanırsa gruptan çıkarak son 32 turuna yükselecek.