F.BAHÇE-MALATYA MAÇI ÖZDAMAR'IN



Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri dün açıklandı. Fenerbahçe'nin, cumartesi akşamı Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçı Erkan Özdamar yönetecek. Alanya-Beşiktaş maçında Atilla Karaoğlan, Kayserispor-Trabzonspor maçında da Burak Şeker görevlendirildi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR



Fenerbahçe, Yeni Malatya maçının hazırlıklarına dün yaptığı 1.5 saatlik idmanla devam etti. Sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisine tesislerde devam edildi. Antrenman taktik maçla tamamlandı.

EKSİKLER CAN SIKIYOR



Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in cezası dışında Diego Perotti, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Enner Valencia'nın sakatlıkları devam ediyor.

VALENCİA-ANADOLU EFES A.BERLİN-F.BAHÇE BEKO



Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında bugün İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. La Fonteta Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.Fenerbahçe ise saat 22.00'de ALBA Berlin'e konuk olacak.

KAYSERİ BAŞKANI GÖZBAŞI PFDK'YA SEVKEDİLDİ



Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, PFDK'ya sevkedildiği bildirildi. Süper Lig'in 10.haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildiği ifade edildi.

ECZACIBAŞI'NIN KONUĞU RUS DİNAMO MOSKOVA



Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur üçüncü maçında bugün Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Eczacıbaşı VitrA, gruptaki ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 mağlup etmişti.

SÖRLOTH'UN YERİ DOLMUYOR



Takım savunmasını geliştiren ve son 3 maçta kalesinde en az gol gören iki takımdan biri olan bordo-mavililer, forvet oyuncularından ise en az katkıyı alan takımlar arasında yer alıyor.

GASTON CAMPİ'Yİ FLAMENGO İSTİYOR



Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Gaston Campi'ye Brezilya kulübü Flamengo talip oldu. Bordo-Mavililer resmi teklif gelmesini bekliyor.

SİVASSPOR, İSRAİL'DE FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR

Sivasspor için büyük gün. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile deplasmanda karşılaşacak.Bloomfield Stadı'nda yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Ekibimiz bu maçı kazanırsa gruptan çıkarak son 32 turuna yükselecek.