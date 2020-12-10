İtalya geçen ay Napoli ile özdeşleyen Diego Armando Maradona'nın ölümüyle sarsıldı. Bu ay ise İtalyan efsanesi Paolo Rossi hayatını kaybetti.
Rossi'nin yorumculuk yaptığı İtalyan televizyon kanalı RAI Sports, 64 yaşındaki Rossi'nin ölümünü duyurdu ve "Pablito" amansız bir hastalık sonrası vefat etti" ifadelerini kullandı. Rossi'nin eşi Federica Cappelletti de eşinin yaşama veda ettiğini Instagram hesabından duyurdu.
Ülkesinin Juventus ve Milan gibi önde gelen kulüplerinde forma giyen Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı.
Turnuvada 6 kez ağları sarsarak gol kralı olan Rossi, İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandığı final maçında da gol atma başarısı göstermişti. Rossi, 1982 yılından itibaren yılın futbolcusuna verilmeye başlanan "Altın Top" ödülünün de ilk sahibi olmuştu
PAOLO ROSSI KİMDİR?
İtalya futbolu, ülke tarihinin en önemli golcüleri arasında yer alan Paolo Rossi'nin yasını tutuyor. Hayata 64 yaşında veda eden Rossi, İtalya futbolu için unutulmaz figürlerden biri olarak tarihteki yerini aldı. İtalya Milli Takımı'nın 1982'de yaşadığı 44 yıl sonra gelen Dünya Kupası şampiyonluğunun mimarı olan Rossi'nin ülke futbolunda özel bir yeri bulunuyor.
1982 DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZI
Paolo Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla tarihe geçti. İlk tur grup maçlarında takım halinde bekleneni veremeyen İtalya'da eleştirilerin odak noktası, 1980'de aldığı men cezası sebebiyle futboldan bir süre uzak kalan Rossi oldu. Polonya, Kamerun ve Peru'nun bulunduğu gruptan üç beraberlik alarak güçlükle çıkan İtalya Milli Takımı, iki gol atabildi.
Rossi'nin turnuvadaki yükselişi, zorlu ikinci tur grup maçlarıyla başladı. İtalya, ilk maçta Diego Armando Maradona, Mario Kempes, Osvaldo Ardiles gibi isimlerden oluşan Arjantin'i 2-1 mağlup etti. Brezilya'ya karşı oynanan ikinci karşılaşmada ise kariyerinin unutulmaz performanslarından birini sergileyen Rossi, kendisini eleştirenleri haksız çıkardı. İtalya Milli Takımı, Falcao, Socrates, Zico gibi isimlerle şampiyonluk hedefleyen Brezilya'yı Rossi'nin bulduğu üç golle 3-2 yenmeyi başardı.
Yarı finalde Polonya'ya karşı 2-0 kazanılan maçta takımının gollerini atan Rossi, Batı Almanya'yı 3-1 yendikleri finalde ise fileleri bir kez havalandırarak İtalya'nın Dünya Kupası zaferinde ön plana çıktı. İtalya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki 44 yıllık hasretini sonlandırmasında başrol oynayan Rossi, turnuvada fileleri 6 kez havalandırarak gol kralı oldu ve "Altın Ayakkabı" kazandı.
Ülkesini 1934 ve 1938'den sonra üçüncü Dünya Kupası zaferine taşıyan isimlerin başında gelen Rossi, aynı zamanda turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen "Altın Top" ödülünün de sahibi oldu.
SADECE İTALYA'DA FORMA GİYDİ
İtalya'nın Toskana bölgesindeki Prato şehrinde 23 Eylül 1956'da doğan Rossi, kariyerinin tamamını ülkesinde geçirdi. "Gök Mavili" milli formanın simge isimlerinden biri olarak hatırlanan Rossi, kulüp kariyerinde en parlak dönemini Juventus'ta yaşadı.
Kariyerine Juventus'ta başlayan Paolo Rossi, ilk yıllarında sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı gösteremedi. Daha sonra Como, Vicenza ve Perugia'da görev alan İtalyan forvet, 1981'de Juventus'a döndü.
Siyah-beyazlı formayla kariyerinin zirvesine çıkan Rossi, birçok kupa sevinci yaşadı. Rossi, Michel Platini ve Zbigniew Boniek gibi yıldızların da yer aldığı Juventus'ta iki lig, birer İtalya Kupası, Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri elde etti.
Daha sonra Milan ile Hellas Verona'da top koşturan Rossi, 1987'de 31 yaşındayken aktif futbolculuk kariyerine son verdi ve ülkesinde televizyon yorumcusu olarak çalıştı.
ŞİKE SKANDALINA ADI KARIŞTI
Paolo Rossi, 1980'de Milan ve Lazio'nun küme düşürülmesine neden olan şike skandalı (Totonero) nedeniyle 3 yıl futboldan men cezası aldı. Rossi, bu ceza sebebiyle 1980 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya Milli Takımı forması giyemedi. Daha sonra cezası 2 yıla düşürülen Rossi, böylece yıldızlaşacağı 1982 Dünya Kupası'nda boy gösterme fırsatı yakaladı.