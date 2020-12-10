Rossi'nin yorumculuk yaptığı İtalyan televizyon kanalı RAI Sports, 64 yaşındaki Rossi'nin ölümünü duyurdu ve "Pablito" amansız bir hastalık sonrası vefat etti" ifadelerini kullandı. Rossi'nin eşi Federica Cappelletti de eşinin yaşama veda ettiğini Instagram hesabından duyurdu.

Ülkesinin Juventus ve Milan gibi önde gelen kulüplerinde forma giyen Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı.



Turnuvada 6 kez ağları sarsarak gol kralı olan Rossi, İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandığı final maçında da gol atma başarısı göstermişti. Rossi, 1982 yılından itibaren yılın futbolcusuna verilmeye başlanan "Altın Top" ödülünün de ilk sahibi olmuştu