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    • 10.12.2020 14:41
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    'ta mesaisi başladı!

    'in 12. haftasında Pazar günü deplasmanda Aytemiz ile karşılaşacak , hazırlıklarına devam etti.

    Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi başladı!

    'in 12. haftasında Pazar günü deplasmanda Aytemiz ile karşılaşacak , hazırlıklarına devam etti.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

    Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas çalışmalarının yanı sıra dar alanda oyun ve kontrol idmanı gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi başladı!