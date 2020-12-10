Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım sürüyor. THY Euroleague'de 13. hafta maçında bu akşam deplasmanda Alba Berlin'e konuk olacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu sezon Euroleague'e iyi bir başlangıç yapamadı. Geride kalan 12 haftada sadece 5 galibiyet alabilen temsilcimiz Fenerbahçe Beko 7 müsabakadan ise mağlubiyet ile ayrıldı. Peki Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
ALBA BERLİN FENERBAHÇE BEKO MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak olan mücadele beIN SPORTS HABER ekranından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO, ALBA BERLİN DEPLASMANINDA
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında bu akşam Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e konuk olacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, gösterdiği bu performansla 18 takımlı ligde 12. sırada yer alıyor.
Öte yandan Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.