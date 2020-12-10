Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım sürüyor. THY Euroleague'de 13. hafta maçında bu akşam deplasmanda Alba Berlin'e konuk olacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu sezon Euroleague'e iyi bir başlangıç yapamadı. Geride kalan 12 haftada sadece 5 galibiyet alabilen temsilcimiz Fenerbahçe Beko 7 müsabakadan ise mağlubiyet ile ayrıldı. Peki Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?