Rahatsızlığında kendisine destek verenlere teşekkür eden Dövenci, "Tüm dünyayı saran pandemi ne yazık ki, bizi yakaladı. Yakalandığım koronavirüs sürecince benden ilgisini esirgemeyen ve şifalı elleriyle sağlığıma kavuşturan tüm sağlık çalışanlarına ve dualarıyla bizi yalnız bırakmayan tüm sevenlerime, spor camiasına ve bütün halkıma teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte lütfen mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyalım" şeklinde konuştu.