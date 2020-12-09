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    • 09.12.2020 16:30
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    'de 'den iyi haber geldi!

    Son dakika haberi... , 'in 12'nci haftasında cumartesi günü evinde ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

    Fenerbahçe'de Nazım Sangare'den iyi haber geldi!

    , 'in 12'nci haftasında cumartesi günü evinde ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.



    Sarı-lacivertlilerin sabah yaptığı antrenman öncesi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden gelen sağlık ekibi, futbolcuların hormon, vitamin, mineral düzeylerini takip etmek ve değerleri yerine koymak için test uyguladı.



    Testin ardından teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

    Fenerbahçe'de Nazım Sangare antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Enner , Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti ile Kemal Ademi'nin ise tedavilerine devam edildi.
    Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Nazım Sangare'den iyi haber geldi!