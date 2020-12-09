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    • 09.12.2020 19:50
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    'ya yapılan ırkçılık - maçında edildi: 10 saniye hareketsiz kaldılar

    'de oynanan - erteleme maçında yardımcı antrenörü 'ya yapılan ırkçılık skandalı edildi. Oyuncular, başlama vuruşundan sonra 10 saniye boyunca hareketsiz kalarak ırkçılığı karşı tepkilerini gösterdi.

    Göztepe-Alanyaspor maçında 'ırkçılık' protestosu
    7. hafta erteleme maçında karşılaşan ile Aytemiz 'un futbolcuları, Şampiyonlar Ligi'nde 'in Saint-Germain ile yaptığı karşılaşmada dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalan 'ya destek verdi.

    'deki deprem nedeniyle ertelenen müsabakanın seremonisine üzerinde "Irkçılığa hayır-No to racism" yazılı siyah tişörtlerle çıkan futbolcular başlama düdüğünden sonra yaklaşık 10 saniye hareketsiz kalarak alkışlarla Webo'ya destek verdi. Stattaki diğer sporcular ve tribünlerdekiler de futbolculara eşlik etti.



    UEFA'DAN KARAR ÇIKTI
    PSG - Başakşehir maçının 13. dakikasında 4. hakemin Pierre Webo için kullandığı ırkçı sözlerin ardından UEFA da harekete geçti. Son yıllarda Avrupa'da yükselen ırkçılığa karşı özellikle Şampiyonlar ligi maçlarında bu duruma karşı ciddi tepkiler gösteriliyordu.

    Bu akşamki maçta da UEFA'dan bir dizi hamle geldi. Buna göre, iki takım futbolcuları "Irkçılığa hayır" yazan tişörtler giyecekler ve Parc des Princes Stadı'nın reklam panolarında da yine ırkçılık karşıtı sözler yer alacak.

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    Haberler Spor Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık Göztepe - Alanyaspor maçında protesto edildi: 10 saniye hareketsiz kaldılar