PSG Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? PSG Başakşehir maçı oynanacak mı?

UEFA YÖNETİM KURULU ÜYESİ YARDIMCI: HAKEMLİK HAYATI BİTTİ

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Kesinlikle kabul edilemez bir gelişme. Bunun bir mazereti olamaz. Dördüncü hakemin yaptığı halt etmek. Dolayısıyla o hakemlik hayatını bitirdi. UEFA'nın da onaylamadığı, kabul edilemez bir gelişme oldu. Hakemler gerekli cezayı alacaklar. Bizler de takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.