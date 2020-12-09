PSG Başakşehir maçı oynanacak mı? Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'da oynanan PSG – Başakşehir karşılaşması, maçın 4. hakeminin söylediği ırkçı ifadeler nedeniyle yarıda kaldı. Başakşehir ekibi olaya sert tepki gösterirken sahadan çekildi ve maça çıkmadı. Peki, PSG Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? PSG Başakşehir maçı oynanacak mı?
PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında yaşanan ırkçılık skandalının ardından sahaya çıkmama kararı aldı.
Başakşehir kafilesi otele döndü. UEFA'nın karşılaşmaya yeni bir hakem triosu atayacağı öğrenildi.
Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ maçın bugün TSİ 20:55'te kaldığı yerden oynanacağını ifade etti.
BAŞAKŞEHİR'DEN PAYLAŞIM
Medipol Başakşehir sosyal medya hesabından "IRKÇILIĞA HAYIR, SAYGI" mesajı paylaşıldı. PSG'de sosyal medya hesabından Başakşehir'in tweetini retweet etti.
UEFA: SORUŞTURMA AÇILACAK
UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok" açıklamasını yaptı.
UEFA YÖNETİM KURULU ÜYESİ YARDIMCI: HAKEMLİK HAYATI BİTTİ
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Kesinlikle kabul edilemez bir gelişme. Bunun bir mazereti olamaz. Dördüncü hakemin yaptığı halt etmek. Dolayısıyla o hakemlik hayatını bitirdi. UEFA'nın da onaylamadığı, kabul edilemez bir gelişme oldu. Hakemler gerekli cezayı alacaklar. Bizler de takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.