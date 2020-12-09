Süper Lig'de 12. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Denizlispor - Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla tartışma yaratan Ali Palabıyık'a maç verilmedi.
Süper Lig'de 12. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
11 ARALIK - CUMA
Kasımpaşa-Denizlispor: Ramazan Keleş
12 ARALIK - CUMARTESİ
Hatayspor-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
Kayserispor-Trabzonspor: Burak Şeker
Rizespor-Göztepe: Özgür Yankaya
Ankaragücü-Konyaspor: Mete Kalkavan
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
13 ARALIK - PAZAR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
Başakşehir-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
Alanyaspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
14 ARALIK - PAZARTESİ
Sivasspor-Antalyaspor: Halis Özkahya