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    • 09.12.2020 12:46
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    SON DAKİKA: 'in 12. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu!

    Son dakika haberi... 'in 12. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 10. haftada oynanan - maçının hakemi Hatayspor - Karagümrük maçına atandı. Geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor - Fenerbahçe maçının hakemi 'a ise maç verilmedi.

    Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı!

    'de 12. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Denizlispor - maçında gösterdiği performansla tartışma yaratan 'a maç verilmedi.

    Süper Lig'de 12. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    11 ARALIK - CUMA

    Kasımpaşa-Denizlispor: Ramazan Keleş

    12 ARALIK - CUMARTESİ

    Hatayspor-Fatih Karagümrük:

    Kayserispor-Trabzonspor: Burak Şeker

    Rizespor-Göztepe:

    Ankaragücü-Konyaspor:

    Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

    13 ARALIK - PAZAR

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

    Başakşehir-Gaziantep FK:

    Alanyaspor-: Atilla Karaoğlan

    14 ARALIK - PAZARTESİ

    Sivasspor-Antalyaspor:

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu!