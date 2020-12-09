"GALATASARAY'DA HİÇ SORUN YAŞAMADI"

Onyekuru'nun menajeri D'Avila ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray'la ilişkilerinin hala çok iyi olduğunu belirterek, şunları dile getirmişti: "Onyekuru hakkında söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Ücretinde indirim talep edildiğinde hiç ikiletmeden direkt kabul etti. Bu resmi ve kulüp kayıtlarında var.