Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Başkanı hakem kararlarına isyan etti! "Hakemler kura ile belirlensin"

    Başkanı yaşanan hakem hataları ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Ali Koç, “Bu sezon erken başladılar. Hakem kararları ya da ’ye has bir durum değil. Ciddi bir hakem krizi var. Hakem atamaları çekilişi gibi ’de kura ile belirlenmeli” dedi.

    Hakemler kura ile belirlensin

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaşanan hakem hataları ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Bu sezon erken başladılar. Hakem kararları TFF ya da MHK'ye has bir durum değil. Ciddi bir hakem krizi var. Hakem atamaları Milli Piyango çekilişi gibi TV'de kura ile belirlenmeli" dedi.

    ŞAMPİYONLUK SAHADA KAZANILMALI


    Başkan Ali Koç şöyle devam etti: Şampiyonlukların sadece saha içinde kazanılmadığı olgusunu değiştirmeliyiz. Çok acı bir durum. Ben inanmak istemiyorum ama inanmak durumunda kalıyorum.

    HER ŞEY STANDART DIŞI


    Geçen sezon 20. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık. Sonraki 7 haftada 21 puanın sadece 3'ünü alabildik. Kazandığımız maçlarda bile bizi rahatsız eden standart dışı şeyler yaşanıyor.

    BÖYLE YÖNETMEK DAHA ZOR!


    MHK başkanları değişiyor ama hatalar değişmiyor. Hakemlik zor meslek ama bu kadar kötü yönetmek daha zor. Beşiktaş derbisinde Josef'e kırmızı göstermeyecek hakem bu mesleği yapmamalı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakem kararlarına isyan etti! "Hakemler kura ile belirlensin"