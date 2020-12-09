Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaşanan hakem hataları ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Bu sezon erken başladılar. Hakem kararları TFF ya da MHK'ye has bir durum değil. Ciddi bir hakem krizi var. Hakem atamaları Milli Piyango çekilişi gibi TV'de kura ile belirlenmeli" dedi.
ŞAMPİYONLUK SAHADA KAZANILMALI
Başkan Ali Koç şöyle devam etti: Şampiyonlukların sadece saha içinde kazanılmadığı olgusunu değiştirmeliyiz. Çok acı bir durum. Ben inanmak istemiyorum ama inanmak durumunda kalıyorum.
HER ŞEY STANDART DIŞI
Geçen sezon 20. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık. Sonraki 7 haftada 21 puanın sadece 3'ünü alabildik. Kazandığımız maçlarda bile bizi rahatsız eden standart dışı şeyler yaşanıyor.
BÖYLE YÖNETMEK DAHA ZOR!
MHK başkanları değişiyor ama hatalar değişmiyor. Hakemlik zor meslek ama bu kadar kötü yönetmek daha zor. Beşiktaş derbisinde Josef'e kırmızı göstermeyecek hakem bu mesleği yapmamalı.