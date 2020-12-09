Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaşanan hakem hataları ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Bu sezon erken başladılar. Hakem kararları TFF ya da MHK'ye has bir durum değil. Ciddi bir hakem krizi var. Hakem atamaları Milli Piyango çekilişi gibi TV'de kura ile belirlenmeli" dedi.