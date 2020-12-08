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    • 08.12.2020 14:15
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    'dan 2 Türk gözlemciye görev!

    Son dakika spor haberleri... , Türk Gözlemci Erol Ersoy'u UEFA 'nde, İşcan'ı ise UEFA karşılaşması için görevlendirdi.

    UEFA'dan 2 Türk gözlemciye görev!

    yapılan açıklamaya göre , Ersoy'a Alman ekibi Leverkusen ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında 10 Aralık Perşembe günü oynanacak C Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev verdi. 'da oynanacak karşılaşma, BayArena Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.

    İşcan ise Portekiz'in takımıyla İngiliz ekibi arasında yarın oynanacak Son 32 Tur birinci müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak.

    Saat 18.00'de başlayacak mücadele Portekiz'in Seixal şehrindeki Futebol Campus Stadı'nda oynanacak.

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    Haberler Spor UEFA'dan 2 Türk gözlemciye görev!