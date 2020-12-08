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    • 08.12.2020 15:42
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    • 08.12.2020 15:42
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    21 yaşındaki milli tekvandocu hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... , 21 yaşındaki milli tekvandocu 'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

    21 yaşındaki milli tekvandocu Gamze Özdemir hayatını kaybetti

    ndan yapılan açıklamaya göre, 'nın başarılı sporcularından Türkiye'ye Balkan ikinciliği kazandırmış , kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında yaşamını yitirdi.

    Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı de Gamze Özdemir'in vefatı dolayısıyla yayınladığı başsağlığı mesajında, "Federasyonumuz Ankara bölgesi milli Sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir'in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor 21 yaşındaki milli tekvandocu Gamze Özdemir hayatını kaybetti