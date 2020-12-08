Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mesaisi! Hazırlıklar başladı

Koronavirüs tedavisi nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve Denizli deplasmanının son bölümünde forma giyen Enner Valencia, dizinde ağrı hissettiği için MR'a gitti ve antrenmana katılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra Marcel Tisserand da çalışmalarını salonda gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pres ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanda arkadaşından hafif bir darbe alan Luiz Gustavo, tedavisinin ardından idmana devam etti.