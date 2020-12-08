PSG Başakşehir maçı iptal mi oldu? Hakem Webo'ya ne dedi? UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. İşte son gelişmeler...

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı.

Pierre Webo ve Demba Ba, maçın 4. hakeminin "this negro" (bu zenci) şeklinde ırkçı bir ifade kullandığını iddia ederken PSG'li Neymar ve Mbappe de maçın orta hakemiyle konuşarak duruma tepki gösterdi.

Bir süre süren tartışmaların ardından bir UEFA delegesi de maçın Rumen orta hakemi Ovidiu Hategan'in yanına gelerek duruma müdahil oldu.

Kabul edilemez bu skandal olay sonrası Okan Buruk takımı sahadan çekti.

İşte detaylar;