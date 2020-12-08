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    • 08.12.2020 22:48
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    • 08.12.2020 22:49
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    - | CANLI ANLATIM

    G Grubu son maçında , sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    Barcelona - Juventus | CANLI

    G Grubu son maçında , sahasında 'u konuk ediyor.

    İki dünya yıldızı Ronaldo ve Messi'nin tekrar karşı karşıya geleceği mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    BARCELONA - JUVENTUS | CANLI

    İLK 11'LER
    BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, ; de Jong, Pjanic; Messi, Pedri, Trincao; Griezmann

    JUVENTUS: Buffon, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey, Morata,

    MAÇ BİLGİLERİ
    BARCELONA - JUVENTUS
    STAT:
    SAAT: 23:00
    HAKEM: Tobias Stieler
    YAYIN: BeIN Sports 2

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