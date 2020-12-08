Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Barcelona, sahasında Juventus'u konuk ediyor.
İki dünya yıldızı Ronaldo ve Messi'nin tekrar karşı karşıya geleceği mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; de Jong, Pjanic; Messi, Pedri, Trincao; Griezmann
JUVENTUS: Buffon, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey, Morata, Cristiano Ronaldo
MAÇ BİLGİLERİ
BARCELONA - JUVENTUS
STAT: Camp Nou
SAAT: 23:00
HAKEM: Tobias Stieler
YAYIN: BeIN Sports 2